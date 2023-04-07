Возвращение смертной казни: кто жаждет расстрелов, что говорит Путин В Госдуме хотят отменить мораторий на высшую меру наказания

Фото: Александр Урывский/РИА Новости

Депутаты Госдумы призвали вернуть смертную казнь в России. Предложения прозвучали на фоне заявления президента Владимира Путина на заседании Совбеза о том, что «неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]». По словам Путина, «есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб». Возможна ли отмена моратория на применение высшей меры наказания и что говорят на этот счет в Кремле — в материале NEWS.ru.

Кто хочет вернуть смертную казнь

О возможности вернуть смертную казнь 6 апреля заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов: «С учётом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена».

В беседе с РИА Новости парламентарий заявил, что соответствующее решение зависит от «мнения общества» и «политической воли» тех, кто будет его принимать. «Всё остальное — вторично и решаемо», — полагает Морозов, добавив, что Конституция РФ не содержит прямого запрета на смертную казнь.

Отменить мораторий на смертную казнь в России после убийства военкора Владлена Татарского предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В конце марта с аналогичной идеей выступил лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, депутаты хотят вернуть высшую меру для педофилов, детоубийц, террористов и их пособников. К этой теме Миронов вернулся на днях, обратившись к главе Конституционного суда Валерию Зорькину.

В ноябре 2022 года тему отмены моратория на смертную казнь в РФ поднимал экс-президент и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя <...> и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — заявлял он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Когда в России отменили смертную казнь

Мораторий на применение смертной казни в РФ вступил в силу после того, как 16 мая 1996 года президент Борис Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Через год, 16 апреля 1997 года, Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Однако он не был ратифицирован Госдумой и не вступил в силу.

В феврале 1999 года Конституционный суд РФ запретил судам назначать наказания в виде смертной казни, пока на всей территории страны не будут введены суды присяжных. Дольше всего, до 2010 года, они не вводились в Чечне. Именно после этого заработало определение КС РФ от 19 ноября 2009 года, по которому никакие суды в стране не могут выносить смертные приговоры, напоминает глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков (Минюстом РФ внесён в реестр иноагентов).

«В результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого (с учётом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ) происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания», — подчёркивалось в этом документе.

Как заявлял глава Конституционного суда Валерий Зорькин в 2019 году, руководимая им инстанция отменила смертную казнь в России «вопреки общественному мнению и позиции парламента, даже возможный выход страны из Совета Европы ничего не изменит».

А как насчет ДНР и ЛНР, действует ли там смертная казнь

6 апреля член СПЧ Елена Шишкина уточнила, что ДНР отменила смертную казнь после вхождения в состав РФ и с октября 2022 года там действуют Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Она добавила, что «прежние приговоры о смертной казни, которые были вынесены до вхождения республики в состав РФ, исполнены не были».

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — отметила Шишкина.

Каким образом могут вернуть смертную казнь в России

Сенатор Ольга Ковитиди объяснила: для возвращения смертной казни придется внести изменения в Конституцию РФ.

«В РФ смертная казнь не применяется вследствие наложенного на неё Конституционным судом моратория. Необходимо понимать, что смертная казнь является исключительной мерой наказания. Порядок применения смертной казни содержится в статье 59 Уголовного кодекса РФ. Для внесения изменений в Конституцию необходимо будет обсудить эти изменения в субъектах РФ, после этого должно состояться решение законодательных органов 2/3 субъектов РФ», — заявила член Совета Федерации.

Что говорят о возвращении смертной казни в КС и Кремле

В ноябре 2022 года Валерий Зорькин, выступая на Х Всероссийском съезде судей в Москве, заявил, что отменять мораторий на высшую меру наказания в стране нельзя.

«Только лишь изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни. Но напомню, что эта 20-я статья находится в главе 2-й „Права и свободы человека и гражданина“. Дело в том, что Конституция так построена: чтобы изменить эту статью, нужно практически принимать новую Конституцию. <...> В России за долгие годы моратория сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане Российской Федерации получили право не быть приговоренным к смертной казни», — отмечал Зорькин.

Вслед за ним свою позицию озвучил и президент РФ Владимир Путин. Выступая на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил про высказывание Валерия Зорькина, добавив, что «для этого нам придется просто поменять Конституцию».

«Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», — резюмировал глава государства.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков за последнее время несколько раз (в сентябре и ноябре 2022 года, а также 6 апреля) утверждал, что в Кремле вопрос о возврате смертной казни не обсуждается.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Валерий Зорькин

Кто и почему выступает против возвращения смертной казни

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва в беседе с NEWS.ru высказала мнение, что «у тех, кто всё время пытаются продавить тему смертной казни, нет здравомыслия». Правозащитница добавила, что сейчас наблюдается некое подобие «весеннего обострения таких инициатив».

«[Президент и глава КС] чётко говорят, что возврат смертной казни невозможен. Однако, несмотря на всё это, такие инициативы продолжают возникать. Такая мера точно нам не нужна. Опасности её очевидны. У нас есть вопросы к следствию, и никто не может быть застрахован от ошибок и от заказа. Если человека не казнили, у него до последнего есть возможность оправдаться», — подчеркнула она.

Также Меркачёва напомнила, что «СССР на протяжении многих лет сначала сокращал количество смертных казней, а затем совсем от них отказался». По ее словам, в советские годы «всем было стыдно» за то, что в стране применяется высшая мера наказания. Правозащитница добавила, что ранее «никогда не публичили имена тех людей, которые исполняли смертные приговоры, сами они, мягко говоря, этого стеснялись».

Не поддерживает предложение вернуть смертную казнь в России и сенатор Андрей Клишас. Он, в частности, раскритиковал высказывание депутата Олега Морозова: «Хорошо, что позицию Конституционного суда определяют другие люди. Не думаю, что если мы начнём казнить наших граждан (избирателей), то это поможет исправить международную обстановку. Сторонникам смертной казни нужно, конечно, подумать над аргументацией».

Также против смертной казни выступал и экс-премьер Сергей Степашин, ранее возглавлявший МВД, ФСБ и Минюст. По его мнению, колонии для пожизненно заключённых «намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера». Он также напомнил о показательной судебной ошибке: прежде чем в СССР поймали серийного убийцу Андрея Чикатило, были расстреляны несколько невиновных человек.