В ДНР уточнили статус приговоров о смертной казни Депутат Народного совета ДНР Шишкина: в республике отменили смертную казнь

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Представитель трибунала Елена Шишкина на первом рабочем заседании Украинского народного трибунала в Донецке

В ДНР отменили смертную казнь после вхождения республики в состав России, сообщила ТАСС депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина. По ее словам, все приговоры о смертной казни, вынесенные до присоединения к РФ, не были приведены в исполнение.

Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает, — сообщила Шишкина.

Депутат пояснила, что с октября 2022 года, после вхождения ДНР в состав России, на территории республики действуют Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Правоохранительные органы в регионе применяют законодательство, не противоречащее федеральному, отметила она.

Мораторий на смертные казни в ДНР отменили в июле 2022 года. После вхождения новых регионов в состав России Конституционный суд РФ постановил, что противоречащие основному закону страны нормы законодательства не будут применяться на новых территориях.

В июле 2022 года журналист Дмитрий Стешин сообщил, что в ДНР впервые приговорили к смертной казни двух бойцов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В сентябре сообщалось, что двое наемников из Великобритании и один из Марокко, также приговоренные к высшей мере наказания в ДНР, были освобождены.