В ДНР впервые приговорили к смертной казни членов нацполка «Азов» Журналист Стешин: в ДНР приговорили к смертной казни двух «азовцев»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Двух бойцов из украинского батальона «Азов» приговорили к смертной казни в ДНР, пишет журналист KP.RU Дмитрий Стешин. Он уточнил, что один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с псевдонимом Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к смертной казни.

Двух «азовцев» приговорили в ДНР к смертной казни <...> Фокс (Константин Никитенко) ездил по Мариуполю на БТР и постреливал по людям по приколу, для смеха.<...> Фрост — автор канала «Танцуй-убивай». Расстреливал пленных морпехов, глумился над телами, — заявил Стешин.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина заявила, что Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Она подчеркнула, что данная мера была принята для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов» республики.

До этого Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против бойцов «Азова». Фигурантами дела стали участники диверсионно-штурмовой нацистской группы (ДШГ) «Медведи SS».