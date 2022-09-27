Песков ответил на вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России Песков: в Кремле не обсуждается снятие моратория на смертную казнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь, сообщает РИА Новости. Ранее депутат от «Единой России» Константин Затулин предложил ввести смертную казнь после стрельбы в ижевской школе, в результате которой погибли 17 человек.

В Кремле таких обсуждений не ведется, — заявил Песков.

Смертная казнь на территории РФ, согласно Конституции 1993 года, «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и более не может примениться начиная с 16 апреля 1997 года. Вопрос об использовании смертной казни разъяснил Конституционный суд в 2009 году, когда норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Позже Затулин предложил установить высшую меру наказания по приговору суда для организаторов терактов в школах, детсадах, больницах и университетах.