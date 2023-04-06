Стало известно, планирует ли Кремль снять мораторий на смертную казнь Песков: вопрос снятия моратория на смертную казнь к Кремле не обсуждается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Руководство России не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что в разные периоды эту тему не раз поднимали, однако никаких решений не принималось, передает ТАСС.

В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается, — заявил представитель Кремля.

Смертная казнь была отменена в России в 1996 году после того, как страна вступила в Совет Европы. В марте 2022-го Москва сообщила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Российская сторона пояснила, что будет выполнять решения ЕСПЧ только в соответствии с Конституцией РФ.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо сделать из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных жителей в России. С такой инициативой депутат обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил отказаться от соблюдения моратория на смертную казнь после убийства военкора Владлена Татарского в Петербурге. Он подчеркнул, что террористы должны получать адекватное своим злодеяниям наказание.