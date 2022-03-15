ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За данную инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов. Об этом сообщает РИА Новости. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине. При этом в России заявили, что решение о выходе давно принято и даже вручили соответствующее письмо руководству организации.

Ассамблея считает, что комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы, — говорится в заключении.

За проголосовали 216 депутатов, против не поступило ни одного голоса, три депутата воздержались.

Ранее вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявлял, что решение о выходе из Совета Европы принято и глава МИД РФ Сергей Лавров уже вручил соответствующее письмо генсеку организации. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что при выходе из организации Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

По имеющимся данным, генеральный секретарь Совета Мария Печинович-Бурич уже получила уведомление от РФ о выходе из организации.

В принятом ПАСЕ документе отмечается, что ассамблея «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины и выражает свою солидарность с Украиной и украинским народом». По мнению ассамблеи, «наступление Российской Федерации против Украины» нарушает устав ООН и противоречит Хельсинскому Заключительному акту и Парижской хартии для народов Европы, а также нарушает статью 3 Устава Совета Европы.

Ассамблея призвала Россию прекратить действия против Украины и «немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооружённые силы с территории Украины».