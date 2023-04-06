Леонид Слуцкий — о феномене Жириновского и участии в президентских выборах Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий дал эксклюзивное интервью NEWS.ru

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Леонид Слуцкий

Прошел ровно год со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он скончался 6 апреля 2022 года от последствий заболевания коронавирусом. Что происходит сегодня в ЛДПР без Жириновского, живы ли идеи одного из самых ярких российских политиков и может ли кто-то заменить Владимира Вольфовича, NEWS.ru рассказал лидер партии, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Алгоритм «Жириновский» научит жить правильно

— Леонид Эдуардович, вы заявили, что планируете создать политический алгоритм «Жириновский», и что разработанные этим алгоритмом оценки и прогнозы смогут послужить будущему России и всего мира. Как скоро такой алгоритм может появиться?

— Да, наша партия решила создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский Институт, который станет изучать наследие Владимира Жириновского. Мы хотим оцифровать его научные труды, выступления, письма, комментарии. А потом базе всех этих документов разработаем с помощью искусственного интеллекта первый в мире, подчеркиваю, первый политический алгоритм, который будет называться «Жириновский». Этот алгоритм сможет анализировать происходящее в России и в мире. Наша разработка, уверен, сможет сделать мир лучше, а это — именно то, о чем мечтал Владимир Вольфович. Скоро должны стать известны детали проекта.

«Второго Жириновского нет и быть не может»

— Раньше существовало мнение, что ЛДПР — партия одного лидера. Возможно ли появление в России второго Владимира Жириновского?

— Если прогнозы Владимира Жириновского воплощались в жизнь с завидной регулярностью, то вот прогнозы в отношении его самого или ЛДПР — наоборот. ЛДПР создавалась, как всегда это подчеркивал сам Жириновский, снизу, то есть она появилась естественным путём как синергия простых граждан с активной политической позицией, которую возглавил великий трибун и политик.

Региональные отделения возглавляют эффективные координаторы. Наши депутаты и сенаторы — состоявшиеся политики, у всех репутация и авторитет. Внезапный, преждевременный уход Жириновского стал шоком для нас, но партия, безусловно, жива и продолжает исполнять заветы её основателя.

Второго Жириновского нет и быть не может. Если бы его было так легко заменить, он не был бы таким уникальным. Но мы этого и не хотим. Наша задача не пародировать или изображать что-то, а сохранять и преумножать то дело, которое начал Владимир Вольфович. Он первый в стране водрузил на флаг идеалы защиты русского мира. Для нас это святое. ЛДПР и дальше будет защищать интересы россиян и соотечественников как в России, так и за ее пределами.

— Нет ли намерения поставить памятник Жириновскому на его родине в Алма-Ате?

— Жириновский был бескомпромиссным патриотом России. Главный памятник ему — это история и народная любовь. В Алма-Ате его знают, уверяю вас, не хуже, чем в Москве, да вообще в каждом уголке бывшего СССР. Даже те, кто ему оппонировали, сейчас его цитируют и вспоминают. Это нерукотворный памятник, который куда крепче любого монумента.

Впрочем, и в Алма-Ате, я уверен, рано или поздно появится свой памятник основателю ЛДПР, если будет такой запрос общества.

Фото: Пресс-служба ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии открытия памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому

«Жириновский часто оказывался прав»

— Место Жириновского в истории России — в чем была его уникальность?

— Он был самородком, который всю свою жизнь удивлял всех вокруг, но часто оказывался прав. В 1989 году мало кто в политических кругах всерьез воспринимал ЛДПСС, а Жириновский первым в СССР зарегистрировал свою партию, буквально сразу же после отмены монополии КПСС.

Он пошёл на первые выборы президента и занял третье место, 6,2 млн человек за него проголосовали. После 70 лет выборов без выбора простой юрист получает такой высокий результат. Именно это стало сенсацией 1991 года, а не победа Ельцина.

Точно так же и в 1993 году, когда ЛДПР заняла первое место на первых выборах в Госдуму. Против этого были брошены колоссальные силы, на телевидении выходили заказные фильмы против Жириновского, его имя полоскали в прессе, а простой народ отдал свой голос ему. Ни Жириновский, ни ЛДПР в целом народ ни разу не обманули. Вот в этом и есть его феномен. Только он смог создать партию в период бурной революции и сохранять её на политическом олимпе на протяжении десятилетий.

— Будете ли вы баллотироваться в президенты от ЛДПР?

— Этот вопрос будет решать только съезд ЛДПР после объявления старта президентской выборной гонки. Сергей Михайлович Миронов, лидер «Справедливой России», уже поспешил сообщить общественности, что на выборы не пойдёт. Мы его примеру следовать не будем и торопиться с заявлениями не будем, потому что выборы для любой партии — это экзамен. Без экзаменов не берут в вузы, не переводят в следующий класс в школе, а партии без выборов не попадают в высшую политическую лигу.

Фото: ЛДПР Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий читает лекцию студентам Университета имени Жириновского

«ЛДПР никогда не будет замалчивать проблемы»

— ЛДПР называет себя конструктивной оппозицией. Как эта конструктивность прослеживается в международных делах? В 1990-х Жириновский выдвинул внешнеполитические концепции и сделал ряд заявлений на международную тематику, которые имели большой резонанс и привлекли к ЛДПР большое число избирателей. А каковы основные пункты нынешней повестки ЛДПР по международным делам? Сохранилось ли, образно говоря, наследие Жириновского?

— По Конституции внешнюю политику определяет глава государства. Но без всякого лукавства могу сказать, что принципы ЛДПР во многом отражены в новой внешнеполитической концепции. Россия защищает свои национальные интересы, в первую очередь свою безопасность. Защищает многополярный миропорядок, право каждого народа и каждого государства идти своим суверенным путем, без вмешательства и диктата США, претендующего на роль гегемона. Про все это говорил Жириновский. И про переход на оплату в национальных валютах, и про укрепление сотрудничества с Индией, Китаем, Ираном, Турцией, странами Латинской Америки и Африки.

Наша конструктивность не только во внешней политике, но и в принципе заключается в том, что мы не критикуем власть и правительство ради критики, мы не будем подменять политику хайпом. Если наше действующее правительство смогло справиться с колоссальным, беспрецедентный объемом санкций против нашей страны, то мы не будем это отрицать в угоду собственной оппозиционности.

Но при этом мы никогда не будем замалчивать проблемы. Мы всегда говорим только правду. Поэтому когда были проблемы с мобилизацией и военкоматы бездумно гребли всех подряд, мы помогали тысячам наших граждан, мы озвучивали проблемы и указывали, где их видим. Никто не стеснялся.

Точно так же мы критикуем те действия, которые считаем ошибочными. Например, из 22 лекарственных средств, рекомендованных Минздравом к включению в список жизненно-важных, в 2023 году включили только 4 наименования. Мы не понимаем этого решения, и я поднимал эту проблему на уровне президента. Наша задача быть голосом разума, а не зарабатывать очки на оголтелом крике.

— Вы совмещаете посты лидера ЛДПР и главы комитета ГД по международным делам. Эти посты как-то влияют друг на друга?

— Они дополняют друг друга. Еще в 1991 году, выступая в Кремле перед выдвижением в президенты России, Жириновский говорил, что внешняя политика во многом определяет внутреннюю. Правильная внешняя политика обеспечивает спокойствие внутренней.