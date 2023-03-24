Малиновый пиджак Жириновского ушел с молотка Малиновый пиджак Жириновского продали на аукционе за 280 тысяч рублей

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС

Владимир Жириновский голосует на одном из избирательных участков

Знаменитый малиновый пиджак бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского продали за 280 тысяч рублей, сообщили в акционном доме «Литфонд». Отмечается, что в этом предмете гардероба он посещал заседания Госдумы в начале века.

Чуть больше, чем за четверть миллиона — за 280 тыс. рублей ушел с молотка знаменитый красный пиджак Владимира Жириновского, в котором политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х, — сообщили в пресс-службе.

В феврале в российских соцсетях появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника. В партии говорят, что никакого дневника Жириновский не вел, хотя его настоящие прогнозы активно используют в агитации, так как ссылки ведут в закрытые Telegram-каналы, рассказывающие о спецоперации на Украине и деятельности ЧВК «Вагнер».

Ранее в ЛДПР опровергли продажу малинового пиджака покойного лидера фракции Владимира Жириновского. В пресс-службе партии рассказали, что не станут торговать личными вещами политика, так как они представляют «духовную ценность», однако в продаже могут появиться сувениры, которые бывший лидер ЛДПР дарил гражданам.