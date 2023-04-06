10 предсказаний Жириновского: что сбылось, какой прогноз он дал на 2024-й 6 апреля — год со дня смерти основателя ЛДПР. Он всегда отличался эксцентричными высказываниями, некоторые из которых сейчас звучат как предсказания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Жириновский

6 апреля исполняется год со дня смерти Владимира Жириновского, который почти 30 лет был бессменным лидером ЛДПР (руководил партией с 1990 года). Он ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Политик всегда отличался эксцентричными высказываниями, некоторые из которых спустя время воспринимаются как предсказания. Самые яркие и эпатажные из его подобных заявлений — в материале NEWS.ru.

Третья мировая начнется в 2024 году

Во фрагменте передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием лидера ЛДПР, вышедшей в эфир в июле 2019 года, россияне обнаружили «пророчество» на ближайшее будущее.

«...Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — спрогнозировал тогда политик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Украина исчезнет

В 2019 году в ходе телевизионного эфира, посвященного прошедшим выборам президента Украины, Владимир Жириновский заявил, что голосование станет последним для этой страны.

Политик указал, что в 2024 году, когда должны будут пройти очередные выборы, «не будет страны под названием Украина». По мнению Жириновского, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на Украину хлынет огромное количество беженцев, с которыми страна в итоге не сможет справиться.

Жириновский предсказал начало СВО с ошибкой в два дня

В декабре 2021 года политик заявил, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет некое событие. Также он отметил, что 2022 год станет годом, «когда, наконец, Россия станет снова великой страной».

«Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России», — пояснил тогда Жириновский.

Некоторые пользователи увидели в этих словах предсказание начала специальной военной операции на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года.

Фото: РИА Новости

Предсказал частичную мобилизацию за семь лет до её начала

Владимир Вольфович, как ни странно, сумел спрогнозировать и начало частичной мобилизации в России. Об этом он заявил еще в 2015 году в программе Петра Толстого на Первом канале.

«Почему начнется война, я объясняю, как юрист. Поводом будет, основанием, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Сначала поставки оружия туда, введут войска... Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Всё будет развалено», — заявил тогда Жириновский.

Предвидел Майдан

Жириновский предсказал «оранжевую революцию» и Майдан на Украине. Правда, исключительно как внешнее вмешательство США. В 1999 году, после того как была развязана югославская война, лидер ЛДПР заявил, что уже в следующем, 2000 году американские спецслужбы попытаются устроить антироссийские провокации на Украине.

При этом, по его словам, «самый большой удар будет нанесен по Украине». «Там уже готовится этот косовский вариант, поэтому НАТО выгоднее начать провокацию против Украины уже в следующем году», — предупреждал тогда политик.

Предрек падение пассажирского самолёта неподалёку от Крыма

В июле 2014 года разбился лайнер Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в катастрофе погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа. Событие обернулось настоящим геополитическим кризисом.

«Начнутся диверсии в Крыму, они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной, люди будут бояться пользоваться паромами», — утверждал Жириновский буквально за месяц до катастрофы.

Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Место крушения Boeing 777 Malaysia Airlines

Заявил, что Немцова убьют, за два года до его гибели

В 2013 году Жириновский напророчил смерть политика Бориса Немцова.

«Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!» — заявил тогда лидер ЛДПР.

Напомним, российский революционер Лев Троцкий был убит в 1940-м в Мексике. 20 августа агент НКВД СССР Рамон Меркадер нанес ему смертельное ранение в затылок альпинистским ледорубом.

Борис Немцов был застрелен в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту, 27 февраля 2015 года. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

Он знал всё и про резкое подорожание энергоресурсов

Владимир Жириновский сумел предсказать и небывалый рост цен на энергоресурсы. Собственно, на фоне стартовавшей СВО так и случилось, и даже ещё раньше.

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать», — указывал политик в 2006 году, обращаясь к Западу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский, 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский, 2018 год Фото: Global Look Press Владимир Жириновский, 1990 год Фото: Global Look Press Владимир Жириновский, 1990 год Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look Владимир Жириновский на фестивале пива в Лужниках, 2004 год Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look Владимир Жириновский на фестивале пива в Лужниках, 2004 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look Выступление Владимира Жириновского в Санкт-Петербурге, 1992 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look Выступление Владимира Жириновского в Санкт-Петербурге, 1992 год Фото: Andrei Kuzmin/Russian Look Владимир Жириновский и его телохранитель Олег Малышкин перед купанием в водах реки Енисей в Красноярске, 2003 год Фото: Andrei Kuzmin/Russian Look Владимир Жириновский и его телохранитель Олег Малышкин перед купанием в водах реки Енисей в Красноярске, 2003 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look Владимир Жириновский, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look Владимир Жириновский, 2005 год Фото: Alexander Chernykh/Russian Look Презентация двух новых книг Владимира Жириновского в ЦДЖ Фото: Alexander Chernykh/Russian Look Презентация двух новых книг Владимира Жириновского в ЦДЖ Фото: Роман Денисов/Russian Look Владимир Жириновский с женой на XXVII ММКФ, 2005 год Фото: Роман Денисов/Russian Look Владимир Жириновский с женой на XXVII ММКФ, 2005 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил электрокроссовер «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил электрокроссовер «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Жириновский и депутат Госдумы Галина Хованская на заседании Государственой думы, 2017 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Жириновский и депутат Госдумы Галина Хованская на заседании Государственой думы, 2017 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press На фестивале рыбалки, 2017 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press На фестивале рыбалки, 2017 год Фото: Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda Владимир Жириновский на заседании Государственной думы, 2018 год Фото: Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda Владимир Жириновский на заседании Государственной думы, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Выступление Владимира Жириновского на радио, 2019 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Выступление Владимира Жириновского на радио, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия XL ММКФ, 2020 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия XL ММКФ, 2020 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Жириновский, 2020 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Жириновский, 2020 год

В октябре 2021 года цены на природный газ в Западной Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России, США, а также более высокого спроса на энергию.

В прошлом году цены на газ в странах Евросоюза побили исторические максимумы. При этом рост цен на топливо в Америке вызвал невиданный общественный резонанс.

И предчувствовал массовые беспорядки в Казахстане

Одно из сбывшихся предсказаний Жириновского — массовые беспорядки в Казахстане.

«Я бы советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение и, возможно, какие-то столкновения, переезжайте в Россию. Мы направили письмо министру внутренних дел, чтобы ускорили выдачу паспортов всем русским из Средней Азии и Казахстана», — заявил в июле 2021 года лидер ЛДПР.

Он не ошибся — совсем скоро на территории Казахстана действительно начались массовые беспорядки.

Фото: Александр Мироглов/РИА Новости Протестующие у здания акимата в центре Алма-Аты

Описал даже собственные похороны

Жириновский предсказал даже собственные похороны. Еще в 2014 году в эфире радиостанции «Говорит Москва» политик рассказал, что прощание с ним состоится в Колонном зале Дома союзов.

«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила [Бориса] Ельцина, Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — в деталях описывал церемонию лидер ЛДПР.

Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: patriarchia.ru Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: patriarchia.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским Фото: Михаил Метцель/ТАСС оссия. Москва. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ( слева на право) Фото: Михаил Метцель/ТАСС оссия. Москва. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ( слева на право) Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: patriarchia.ru В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Вынос гроба с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского после церемонии отпевания в храме Христа Спасителя Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Вынос гроба с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского после церемонии отпевания в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сын Жириновского Олег Эйдельштейн и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сын Жириновского Олег Эйдельштейн и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Правнучка Иосифа Сталина Анна Сталина с членами КПРФ Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Правнучка Иосифа Сталина Анна Сталина с членами КПРФ Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва» Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва» Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Григорий Лепс, Советский и Российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Григорий Лепс, Советский и Российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский ученый-океанолог, политик Артур Николаевич Чилингаров (в центре), председатель Госдумы РФ Сергей Неверов (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский ученый-океанолог, политик Артур Николаевич Чилингаров (в центре), председатель Госдумы РФ Сергей Неверов (справа) Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Какие еще события предсказал Жириновский

В 2016 году Владимир Жириновский передал в Музей современной истории уникальную капсулу со своими предсказаниями на следующие 20 лет. Однако откроют ее только в 2036 году.