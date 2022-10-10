Стало известно о предсказании Жириновского о конце Украины KP.RU: Жириновский в 2019 году предсказал конец Украине в случае подрыва Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2019 году предсказал конец Украине и прекращение ее существования в качестве государства в случае взрыва Крымского моста, сообщает KP.RU. Также политик делал заявление насчет того, что прошедшие в 2019 году выборы на Украине были последними.

Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством, — заявлял глава ЛДПР.

Как пишет издание, Жириновский известен тем, что многие его заявления в итоге сбываются. В качестве примера приводятся его слова насчет начала спецоперации, сказанные за несколько месяцев до ее начала.

Вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я хотел бы, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный, — сказал Жириновский в Госдуме в декабре 2021.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал частичную мобилизацию как одно из последствий присоединения Крымского полуострова к России. Он заявил, что после присоединения Крыма в Европе начнется война из-за «американского плана». По его словам, это произойдет в связи с тем, что странам некуда будет вложить свои капиталы, так как будут введены санкции, а решить проблемы мирным путем не получится.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, цель которого — разрушить критически важную инфраструктуру России. Авторы, исполнители и заказчики подрыва, по его словам, — украинские спецслужбы.