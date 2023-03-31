Минобороны России раскрыло планы на вторую волну мобилизации Минобороны России: в планах Генштаба нет второй волны мобилизации

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Он уточнил, что добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации. Он выразил благодарность тем, кто выразил желание добровольного участия в операции.

Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач, — сказал Цимлянский.

Он также отметил, что завершаются мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет, которые начались 1 января.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что речи о второй волне мобилизации не идет. В настоящее время проводится плановая работа военкоматов. Он подчеркнул, что осенний и весенний призыв на срочную службу являются стандартными процедурами и не связаны с СВО или военной службой. Работа военкоматов по уточнению учетных данных также является плановой.