https://static.news.ru/photo/48ef6978-36ff-11ea-b4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолёт Boeing компании «Международные авиалинии Украины» должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом 14 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Мы говорим о двух частях ответственности. Первая — ответственность тех, кто отдавал приказ, кто стрелял этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты, — сказал дипломат в эфире украинского телеканала «Прямой».

Ельченко заявил, что имеется много составляющих, в том числе и очередной «российский след» в виде зенитного ракетного комплекса «Тор».

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.