https://static.news.ru/photo/984add1a-31da-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».

По данным спасателей, погибли все 170 человек, находившихся на борту Boeing, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев. Куливанд дополнил, что сейчас спасатели на месте происшествия пытаются собрать останки жертв, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, посольство России в Иране выясняет информацию о наличии россиян на борту украинского пассажирского лайнера. Списки погибших пока уточняются.