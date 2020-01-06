Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».
По данным спасателей, погибли все 170 человек, находившихся на борту Boeing, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев. Куливанд дополнил, что сейчас спасатели на месте происшествия пытаются собрать останки жертв,
Как писал NEWS.ru ранее, посольство России в Иране выясняет информацию о наличии россиян на борту украинского пассажирского лайнера. Списки погибших пока уточняются.
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