Его прогнозы сбывались: Расторгуев о Жириновском

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что скончался Владимир Жириновский. По его словам, Жириновский был настоящим профессионалам, его прогнозы сбывались. Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

Мы были знакомы шапочно. Но, конечно, это большая потеря для политики. Он был, во-первых, патриотом нашей страны, и многие вещи, о которых он говорил — сбылись, на самом деле. Он был очень точен в прогнозах, и потом он был очень ярок сам по себе. Это большая утрата для политики и для России. Такие люди — умные и яркие, они очень нужны, — заявил Расторгуев.

Лидер ЛДПР скончался после заражения омикроном. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. После ухудшения динамики политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рассказал NEWS.ru, что считал политика настойчивым и целеустремлённым. Парламентарий считает, что ЛДПР сможет выстоять после смерти своего лидера.