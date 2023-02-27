Сергей Миронов собрался на пенсию? Миронов решил сделать красивый, но неоднозначный жест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Итак, Сергей Миронов, возглавляющий партию с очень сложным названием, завил, что на майском съезде «Справедливой России — За правду» он предложит не выдвигать собственного кандидата на президентских выборах, а поддержать Владимира Путина. Иными словами, еще до президентского послания Миронов был уверен в том, что выборы пройдут в срок, и по такому случаю решил сделать красивый, но неоднозначный жест.

Конечно, если Владимир Путин пойдет в 2024 году на очередной президентский срок, то, скорее всего, выборы обретут характер очередного референдума по основным направлениям деятельности команды президента. Однако любые выборы для действующих партий — прекрасная возможность лишний раз встряхнуть свой ядерный электорат, получить дополнительную трибуну для раскрутки, а то и просто о себе напомнить политически пассивной публике. Да и вообще показать лица необщее выражение.

Однако Миронов решил от такой возможности заранее отказаться. Конечно, существует несколько, так сказать, рабочих версий такого поведения видного российского политика. Не исключено, что он просчитал возможные настроения однопартийцев и пришел к выводу, что справедливороссы могут предложить на роль электорального лидера того же Захара Прилепина или кого-то еще из молодых и перспективных с расчетом на будущее. А это будет означать и скорый политический закат самого Миронова, учитывая его возраст.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Впрочем, не исключено, что лидер СРЗП не уверен, что его партия не сможет показать на таких выборах достойный результат. Ее последние рейтинги явно не вдохновляют. А потому он предлагает пойти на изящный маневр и, что называется, не подставляться. Притом что еще полгода назад казалось, что Миронов, который начал позволять себе жесткие и острые замечания, попытается если не занять нишу ушедшего от нас Жириновского, то перехватить часть его электората. Видимо, такая игра на чужом поле не пошла. Тем более сейчас по части острой актуальности вряд ли кто может соперничать с Евгением Пригожиным. К тому же и ЛДПР сама по себе ожила и стала прибавлять, судя по последним опросам, хотя далеко не все верят в их объективность.

Впрочем, не стоит забывать, что «Справедливая Россия» изначально позиционировала себя как социал-демотическая партия и даже сотрудничала с Социнтерном. Понятно, что у партии была собственная, стабилизирующая всю нашу партийно-административную систему функция — не позволять Компартии и прочим левакам подгребать под себя протестный электорат. Недовольные левые не должны были быть приватизированы одной силой.

Собственно, и в ходе будущих президентских выборов миссия СРЗП оставалась бы прежней — обеспечивать баланс политических предпочтений в обществе. Даже если ее результат не выйдет за пределы трех процентов.

Не исключено, что теперь выбор Миронова может озадачить и партийных спонсоров, которые не оценят такое политическое воздержание.

Конечно, решение Миронова предварительное, и к маю в стране может многое измениться. Но позиция озвучена. И теперь только усилятся разговоры о возможных слияниях. То ли ЛДПР с СРЗП, то ли СРЗП с Компартией. Отдавать инициативу всегда опасно. Тем более многие пророчат, что выборы-1924 станут рубежными для всех конструктивно-оппозиционных, по выражению Михаила Прохорова, думских старцев.