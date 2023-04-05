Путин назвал спецслужбы, причастные к диверсиям и терактам в России Путин обвинил спецслужбы третьих стран в подготовке терактов в России

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в подготовке диверсий и терактов на территории страны задействован потенциал спецслужб третьих стран. Глава государства уточнил, что речь идет о странах Запада, передает ТАСС.

Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, — заявил Путин на заседании Совбеза.

Российский лидер добавил, что украинские власти совершают тяжкие преступления против мирных жителей новых регионов, никого не жалеют и подвергают города и поселки ударам ракет, обстрелам из минометов и артиллерии. Путин указал, что Киев регулярно устраивает теракты против представителей власти, силовиков, журналистов, общественников, преподавателей школ и вузов.

Президент РФ заверил, что для обеспечения безопасности на новых территориях есть все необходимые ресурсы.

Ранее Путин заявил, что к конфликту на Украине привела поддержка США цветных революций и государственного переворота в Киеве в 2014 году. Президент РФ сказал об этом в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, проходившей в Александровском зале Кремля.