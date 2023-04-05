Путин назвал страну, виновную в конфликте на Украине Путин: поддержка США цветных революций и госпереворота в Киеве привела к конфликту на Украине

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Владимир Путин

Поддержка США цветных революций и поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту на Украине, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послам, которая проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Госпереворот на Украине привел к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул глава государства.

Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка <...> цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений. Но мы всегда выступаем за принципы равенства, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность, находятся в глубоком кризисе. В его основе, по словам российского лидера, лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США сейчас пребывают в фазе горячего конфликта. По его словам, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны».

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске заявил, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине. Он добавил, что американская сторона передавала свои разведданные Киеву, помогала планировать наступательные мероприятия и направляла вооружения ВСУ.