Патрушев обвинил США в передаче разведданных Киеву Патрушев: США фактически стали участниками конфликта против России

Фото: МО Украины

США фактически стали стороной конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске, передает ТАСС. Он добавил, что Вашингтон передавал свои разведданные Киеву, помогал планировать наступательные мероприятия и направлял вооружения ВСУ.

Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях, — заявил Патрушев.

Также, по его словам, в стране почти вполовину выросло число экстремистских преступлений в интернете. Он заявил, что эти действия влияют на поддержку СВО со стороны россиян.

В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, сбитый 14 марта над Черным морем, мог изучать обстановку, чтобы украинские военные могли нанести удары морскими и воздушными дронами по порту Туапсе. Обломки аппаратов были найдены на глубине одного километра в 60 километра от Севастополя.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что администрация США поставками оружия на Украину провоцирует расширение масштабов военного кризиса. Также он указал, что Вашингтон закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. Так диппредставитель прокомментировал информацию о выделении очередного пакета военной помощи для ВСУ.