В МИД заявили о фазе горячего конфликта между Россией и США Замглавы МИД Рябков: Москва и Вашингтон находятся в фазе горячего конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия и США сейчас пребывают в фазе горячего конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире радио Sputnik. По его словам, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны».

Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этой войны просто беспрецедентны — они просто не существовали и не могли существовать в период той холодной войны, — считает дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. По его словам, западные страны долго готовились к противостоянию против РФ, чтобы уничтожить все русское — от языка до культуры. Министр отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в президента войны, президента-русофоба.

В Минфине США ранее заявили, что под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора. Ограничения введены против 2,4 тысячи физических и юрлиц с начала специальной операции на Украине. По информации ведомства, российский рынок покинули более тысячи иностранных компаний.