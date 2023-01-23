Лавров заявил, что война России и Запада уже не гибридная Лавров: война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Отношения России с Западом уже имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Таким образом он охарактеризовал ситуацию на Украине.

Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке, — сказал министр.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала США, что выбранный Вашингтоном курс «приведет мир к катастрофическому сценарию». Он указал на то, что никто в российском руководстве не угрожал применением ядерного оружия.

Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, ранее заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, проигрыш имеющей ядерное оружие страны в «обычной войне» способен привести к ядерному столкновению, пусть Запад и считает, что поражение России в конфликте с Украиной приведет к миру.