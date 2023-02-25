В США похвастались количеством санкций против России Минфин США: более 80% банковского сектора России находится под американскими санкциями

Фото: Jim West / imageBROKER.com / Global Look Press

Под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора, сообщается на сайте Министерства финансов США. Отмечается, что под ограничениями оказалось около 2,4 тысячи физических и юридических лиц с начала специальной операции на Украине. По информации ведомства, российский рынок покинуло более тысячи иностранных компаний.

Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков. Более тысячи иностранных компаний прекратило или свернуло свою деятельность в России, — сказано в пресс-релизе Минфина США.

В документе также указано, что под санкциями Штатов оказались 10 крупнейших банков России.

Ранее представительство Швеции на своей странице в Twitter сообщило, что страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что представители ЕС трижды не могли прийти к единому мнению относительно новых ограничений. Новый пакет предполагает занесение в черный список 62 человек и 28 организаций, в том числе трех банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка. Также санкции предполагались в отношении Фонда национального благосостояния, медиагрупп «Патриот» и «Россия сегодня», «Общероссийского народного фронта».