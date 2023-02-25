В США призвали не голосовать за «бесхребетную медузу» Байдена Сенатор Круз: чтобы избежать мировую войну, не голосуйте за «бесхребетную медузу» Байдена

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Cенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict назвал нынешнего президента США Джо Байдена «бесхребетной медузой» и призвал не голосовать за него на президентских выборах в 2024 году, так как это приведет к третьей мировой войне. Политик упрекнул главу Белого дома в том, что он своей поездкой в Киев «пытался выглядеть крутым» на фоне звуков воздушной тревоги.

Если вы хотите избежать третьей мировой войны, то не голосуйте за такую бесхребетную медузу как Байден. Гуляя с Зеленским под звуки воздушной тревоги, он пытался просто выглядеть крутым, — сказал Круз.

Он назвал «позором» уничтожение школьного метеозонда в США истребителем американских ВВС. Сенатор также упрекнул главу государства за полное игнорирование техногенной катастрофы в штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с 50 контейнерами, в которых находились опасные вещества.

Ранее телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Украину «коррумпированной восточноевропейской страной», куда Демократическая и Республиканская партии США отправляют огромные деньги. Тем самым сенаторы и конгрессмены, по словам журналиста, разжигают третью мировую войну. Журналист отметил, что Вашингтон «настолько недееспособен, что финансировать конфликт и разрушать» — единственное, что он может делать.