«Разжигать и разрушать»: ведущий Fox News о последствиях помощи США Украине Ведущий Fox News Карлсон: сенаторы и конгрессмены разжигают мировую войну, помогая Украине

Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press

Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Украину «коррумпированной восточноевропейской страной», куда Демократическая и Республиканская партии США отправляют огромные деньги. Тем самым сенаторы и конгрессмены, по словам журналиста, разжигают третью мировую войну. Журналист отметил, что Вашингтон «настолько недееспособен, что финансировать конфликт и разрушать» — единственное, что он может делать.

Двухпартийный консенсус заключается в том, что мы должны отправить содержимое казначейства США в коррумпированную восточноевропейскую страну, чтобы способствовать началу третьей мировой войны. Почему? — заявил Такер.

Он добавил, что главной темой в Белом доме стала Украина, несмотря на большое количество проблем внутри страны. Он предположил, что если бы администрация Байдена передала бы эти деньги в департамент транспорта, то Соединенные Штаты смогли бы полностью модернизировать свои железные дороги и избежать аварий подобной той, что произошла в штате Огайо.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США в ближайшие месяцы предоставят Киеву около $10 миллиардов дополнительной экономической помощи. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику».