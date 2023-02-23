В США пообещали поделиться с Украиной $10 млрд Глава Минфина США: Вашингтон предоставит Киеву в ближайшие месяцы дополнительные $10 млрд

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Соединенные Штаты в ближайшие месяцы предоставят Киеву около $10 млрд дополнительной экономической помощи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику», передает ТАСС.

В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине, — заявила министр.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на анализ, проведенный Кильским институтом мировой экономики, написала, что Украина получила меньше половины финансовой помощи, которую обещали западные страны и институты. По данным издания, специалисты проанализировали обещания, данные Киеву после начала российской спецоперации на Украине.

Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд, отмечается в документе, опубликованном Пентагоном.

Ранее стало известно, что власти Норвегии планируют выделить Украине финансовую помощь в размере 75 млрд норвежских крон (около $7,3 млрд) в течение пяти лет.