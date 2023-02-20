В Пентагоне назвали размер военной помощи США Украине Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $30 млрд

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд, отмечается в документе, опубликованном Пентагоном.

Всего Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить более $30,4 миллиарда помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, — подчеркивается в документе.

Вашингтон 20 февраля объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $460 млн. Объявление о выделении средств совпало по времени с визитом в Киев американского президента Джо Байдена.

Хозяин Белого дома в ходе визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. Согласно заявлению главы США, Киеву поставят боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Ранее стало известно, что сотни людей собрались 19 февраля на митинге в центре Вашингтона, требуя от властей США прекратить оказывать военную помощь Украине, расформировать НАТО и снизить бюджет Пентагона. Митинг организовали Либертарианская партия США и несколько антивоенных организаций.