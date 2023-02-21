Украина получила меньше половины обещанной Западом помощи FT: Киев получил меньше половины финансовой помощи, обещанной Западом с начала СВО

Украина получила меньше половины финансовой помощи, которую обещали западные страны и институты, сообщает Financial Times со ссылкой на анализ, проведенный Кильским институтом мировой экономики. По данным издания, специалисты проанализировали обещания, данные Киеву после начала российской спецоперации на Украине.

Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро, — подчеркивается в публикации.

Аналитики подсчитали, что среди основных «должников» Киева значатся США и институты ЕС. В этой ситуации Украина может рассчитывать на €12 млрд от Вашингтона и €17,5 млрд от европейских институтов.

Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают, — подтвердил изданию советник украинского президента Тимофей Милованов.

Ранее стало известно, что совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд, отмечается в документе, опубликованном Пентагоном.