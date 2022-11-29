В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни Песков: в Кремле не обсуждали вопрос о возвращении смертной казни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

В Кремле не обсуждали вопрос о возвращении смертной казни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни.

У нас не было обсуждений этого вопроса, — заявил Песков.

Ранее Зорькин сообщил, что отменять мораторий на смертную казнь в России нельзя. В ходе Всероссийского съезда судей он рассказал, что для этого потребуется принять новую Конституцию. Кроме этого он считает, что граждане России имеют право не быть приговоренными к казни.

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил что необходимо вновь обсудить вопрос возвращения смертной казни в РФ на фоне опубликованных в Сети видео с расстрелом бойцами ВСУ сдавшихся в плен российских военнослужащих. Парламентарий подчеркнул, что расправа над гражданами России «в очередной раз подтвердила нацистский характер киевских властей».

В Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.