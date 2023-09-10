Последний удар гильотины: почему смертной казни не место в нашем обществе

Фото: wikipedia.org

Казнь Марии-Антуанетты в 1793 году на площади Революции

10 сентября 1977 года — через 16,5 лет после полета Гагарина в космос — гильотина последний раз отделила голову от тела. Хамида Джандуби, казненный во Франции, поплатился жизнью за то, что похитил девушку, которая подала на него в суд, пытал ее и убил.

Есть мнение, с которым нелегко спорить — «самых аморальных преступников нужно казнить». Мало кто может быть настолько принципиальным гуманистом, чтобы простить педофила, насильника или убийцу. Еще меньше людей поверит, что после десяти лет тюрьмы такой человек исправится.

Казнь преступника — бессмысленное убийство

Желание казнить насильников и маньяков часто обосновывают рациональным — мол, смертные казни держат преступников в страхе и заставляют трижды подумать.

Звучит логично... И в 1973 году американский экономист Айзек Эрлих даже написал работу, говорившую в пользу этого тезиса. Но при этом как честный ученый он сразу заявил, что четкой зависимости между смертной казнью и количеством убийств нет.

А сейчас ученые сходятся в одном: даже если есть какая-то связь между смертной казнью и количеством преступлений, то ее нельзя ни доказать, ни вычислить. Слишком много факторов влияет на конкретные показатели.

То есть доказанного и обоснованного логикой смысла в казнях, получается, нет. А тогда стоит ли убивать преступников просто потому, что они нам не нравятся?

Фото: wikimedia.org Портрет доктора Гильотена

Смерти невиновных неизбежны

Нам хорошо известен пример Чикатило, совершившего более 40 убийств. До его поимки осудили и убили Александра Кравченко — невиновного человека.

Это самый известный, но не самый вопиющий пример. Геннадий Михасевич, «Витебский душитель», убил 36 женщин. Вместо него в разное время осудили 11 человек. Один из них потерял зрение за время отбывания срока. Еще один был казнен — тоже, как оказалось, ни за что.

И эти случаи, как и десятки менее известных, — не уникальный советский опыт. Ошибка присуща любой системе и любому государству. Один только волонтерский проект Innocence Project, перерасследующий старые дела, выявил 245 невинно осужденных по всей Америке, и 22 из них были казнены в соответствии с законами штатов.

Невозможно придумать государственную и полицейскую систему, которая бы не ошибалась. Это аксиома.

Для стопроцентного наличия доказательств невиновности каждому человеку нужна видеокамера в глазу, надежно фиксирующая всю его жизнь. Только такая мера спасет всех невиновных от ложных обвинений. Но мы понимаем, что установить по всей планете круглосуточно работающие камеры невозможно.

А без видеокамер возможно все. И отсутствие алиби, и ошибочные показания, и слишком большая схожесть невинного человека с преступником, и давление со стороны правоохранителей, и даже самооговор.

Кто готов сказать: «Я предложил суду казнить вашего сына, а потом оказалось, что он невиновен»? Кто готов раз за разом изрекать это, зная, что этого решения уже не исправить?

Даже тому, кто отсидел 15 лет, можно частично компенсировать страдания. Дать денег. Обучить новой профессии взамен устаревшей. Публично объявить о невиновности и извиниться. Если людей начнут казнить, то такой возможности не будет.

О том, кто готов убивать других, я даже не спрашиваю — конечно, желающие найдутся, и они будут говорить, что вот такая работа. Грязная, неприятная, но нужная! Только эти люди как будто забывают о том, что даже в Средневековье, когда власть короны и честь были превыше любой жизни, палачи прятали лица. Даже в те времена было понятно, что работа палача совсем не лучшая с моральной точки зрения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жестокость выходит бессмысленной и беспощадной

Аргументы за смертную казнь выглядят привлекательно. «Я хочу держать преступников в страхе, и не боюсь запачкать руки. Насильник, а ну, выходи, убивать тебя буду!»

Только на деле оказывается, что угроза убийством не сдерживает преступников — зато кому-то приходится пачкаться, убивая людей.

В эпоху, когда человеческая жизнь стала высшей ценностью, пусть хотя бы и только на словах, любой потенциально возможный проект по возвращению смертной казни сложно охарактеризовать положительно. Это всего лишь жестокость. Бессмысленная и беспощадная.

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