«Экзекуций не чинить»: как Россия первой в мире отменила смертную казнь Это ознаменовало новую историческую эпоху

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Парадный портрет Елизаветы Петровны кисти Шарля ван Лоо

24 марта 1753 года императрица Елизавета подписала доклад с длинным названием, типичным для XVIII века: «О предоставлении в Сенат экстрактов из дел, по которым преступники присуждаются к натуральной или политической смерти, не приводя приговор в исполнение». Это ознаменовало новую историческую эпоху — Российская империя стала первой в мире страной, которая официально отменила смертную казнь.

Нынешний Основной закон (Конституция РФ) гласит: «Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Каждый имеет право на жизнь». Это положение, понятное и естественное для людей XXI века, было бы с удивлением воспринято еще пару столетий назад. Ведь почти вся история человечества сопровождалась смертными казнями. Это, пожалуй, самый древний вид наказания. В древнейшем письменном памятнике права «Законы Хаммурапи», дошедшем до наших дней, принят в XVIII веке до н.э., то есть почти 4000 лет назад, найдется немало статей наподобие этих:

«Если кто-нибудь сломает стену в доме, то его убивают и зарывают перед этим проломом»;

«[Если военный] во время царского похода возьмет наемника вместо себя, то, после изобличения, его должно предать смерти»;

Или даже «Если строитель, строя кому-нибудь дом, сделает свою работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть домохозяину, то строителя должно предать смерти».

Ценность человеческой жизни в прошлом была крайне невелика. Да и о самом «праве на жизнь» тогда мало задумывались. Какое такое «право на жизнь», в условиях, когда средняя ее продолжительность составляла около 30 лет и каждый человек мог погибнуть если не от рук разбойников, то от болезней, отравления некачественной пищей, или просто от голода.

Впрочем, кое где встречались редкие примеры гуманизма. Так древние славяне и германцы вообще не применяли смертную казнь, заменяя ее денежными штрафами.

Преступление и наказание

Такие средневековые кодексы как «Русская правда» или «Салическая правда» (закон средневековых франков) полны подробнейшими требованиями, какую сумму надо заплатить за любое преступление. В самом начале «Русской правды» мы найдем такие строки: «После смерти [князя] Ярослава собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод и заменили кровную месть денежным штрафом».

Выплачиваемая сумма составляла от 5 до 80 гривен серебром, в зависимости от социального статуса убитого. А так как большая часть простого люда таких денег в жизни не видела, возмещая ущерб, виновные продавали свою свободу и уходили в пожизненную кабалу к богачам. Жизнь сохранить получалось, а вот свободу — нет.

Постепенно порядки становились все более суровыми. В Судебнике 1550 года, принятом по инициативе царя Ивана Грозного, установлена казнь воров-рецидивистов: «Если поймают вора вторично на краже, его пытать; признается — казнить смертной казнью. Если в ходе пыток вор не признается [в содеянном], то если [свидетели] подтвердят, что он лихой человек, посадить его в тюрьму до смерти; если же назовут его хорошим человеком, отдать его на поруки».

И в России, надо отметить, установились сравнительно мягкие порядки. В Англии в XVII веке вступила в силу система законов, получившая в народе прозвище «Кровавый кодекс». Смертью карались почти все, в том числе незначительные преступления. И чем дальше, тем хуже. В 1688 году имелось 50 причин для смертной казни, а через сто лет уже больше 220. Такие писатели как Даниэль Дефо или Чарльз Диккенс, описывали жизнь бедняков, которые рисковали быть повешенными за мелкую карманную кражу, или даже за сбор дров и охоту в королевском лесу. Отметим, что в России по Соборному Уложению 1649 года казнь назначалась за 54 преступления.

Великий реформатор Петр I хотел, чтобы законы исполнялись со всей добросовестностью. Потому при нем было определено уже более 100 преступлений, подлежавших высшей мере наказания. Но на деле это было скорее запугивание потенциальных преступников. Реально казнили лишь за самые тяжкие преступления: убийство, мятеж, государственную измену, казнокрадство в особо крупных размерах. Наказывая виновных, Петр I не считался с их знатностью и богатством. Так в 1721 году за взятки был повешен сибирский губернатор князь Матвей Гагарин, человек очень влиятельный. Его тело в назидание потенциальным преступникам провисело в Санкт-Петербурге перед зданием правительства почти год.

Фото: wikimedia Портрет Петра I кисти Жан-Марка Натье, 1717 год

Елизавета перестает подписывать смертные приговоры

Преемники Петра Великого следовали его традициям. Императрица Анна Иоанновна — женщина весьма религиозная, часто подписывала приговоры еретикам и сектантам, считая их преступниками опаснее убийц. Самая знаменитая казнь анненского времени стала итогом громкого политического дела кабинет-министра Артемия Волынского. Его вместе с другими высокопоставленными заговорщиками изобличили в попытке государственного переворота и публично отрубили голову. Это считалось очень почетным видом лишения жизни в отличие от позорной виселицы. Никогда ранее и никогда позже на эшафоте в России не оказывались люди ранга главы правительства и министров.

В 1740 году императрица Анна скончалась, а в ночь на 25 ноября 1741 года власть захватила дочь Петра I Елизавета. Она подняла гвардейский мятеж. Дело было очень рискованное, провал заговора означал смерть. И вот, ожидая исхода борьбы за власть, будущая императрица поклялась, что никогда за свое царствование не подпишет ни одного смертного приговора. Елизавета Петровна правила больше 20 лет, но несмотря на столь долгий срок, не забыла свое обещание. Императрица помиловала даже своих смертельных врагов: графа Андрея Остермана и фельдмаршала Бурхарда Миниха. Их возвели на эшафот, сделали вид, что готовятся к казни, после чего зачитали указ о помиловании. Вместо смерти двух вельмож ждала сибирская ссылка.

В 1744 году Елизавета попыталась придать неофициальному мораторию на смертную казнь, характер закона. Был издан указ о натуральной (то есть реальной) и политической (то есть символической) видах казней, с твердо обозначенной позицией правительницы: «Экзекуций не чинить».

Отказ от смертной казни порой приводил к дипломатическим конфликтам. Во время русско-шведской войны 1741-1743 годов несколько российских солдат были уличены в мародёрстве и убийствах мирных жителей. По «Воинскому артикулу» Петра Великого эти солдаты должны были быть повешены. Более того, их казни потребовали шведы, которые как раз вели переговоры о заключении мира. Но даже настойчивость дипломатов не смогла переубедить императрицу Елизавету. Она приказала русскому командующему, фельдмаршалу Петру Ласси не выносить смертного приговора, а также написала шведскому канцлеру Гилленбургу, что по законам Российской империи за подобные преступления положены более гуманные наказания, поэтому требование шведов отклоняется.

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Елизавета отменяет смертную казнь

Законной отмене казни по-прежнему мешало отсутствие в русском законодательстве такой правовой нормы как политическая казнь. Поэтому, чтобы выполнить указ 1744 года требовалось сначала разработать соответствующую юридическую процедуру. Елизавета приказала Сенату дать точное описание политической казни. Сенаторы несколько лет спорили и совещались. Они хотели оставить хотя бы самую малую лазейку для возможности применения смертной казни и уверяли императрицу, что порядок в государстве стоит на страхе, и поэтому милостивое отношение к преступникам приведет к тому, что закон начнут нарушать.

Наконец 24 марта 1753 года Сенат подготовил доклад об отмене смертной казни. После его подписания, 29 июня 1753 года последовал Сенатский указ. В нем объявлялось, что смертная казнь может присуждаться за особо тяжкие преступления, но в исполнение более не приводится. Вместо этого виновный символически возводится на плаху, а затем отправляется на вечную ссылку в Сибирь. Это считалось «политической смертью», ведь преступник одновременно лишался всех прав состояния - терял все сословные, политические и гражданские права. Виновные по наиболее тяжким статьям могли дополнительно наказываться кнутом.

Однако, сенаторы все же добились своего. Будучи отмененной, смертная казнь осталась как вид наказания и поэтому ее при желании можно было снова начать применять. При следующих правителях России казни хотя и крайне редко, но все-таки приводились в исполнение. Однако на протяжении и второй половины XVIII века и всего XIX века смертная казнь в Российской империи была делом настолько необычным, что жизни лишались только самые закоренелые преступники, чьи деяния были настолько ужасны, что требовали обязательного возмездия смертью.

Екатерина II казнит мятежников

Императрица Екатерина II была просвещенной правительницей, она прислушивалась к голосу философов-просветителей и не хотела создать себе репутацию тирана. Так что указ Елизаветы Петровны в екатерининское время продолжал действовать, а дела приговоренных к смерти рассматривались особо внимательно с участием самой императрицы. Екатерина II подписала лишь два приговора. По первому в 1764 году был обезглавлен подпоручик Василий Мирович, который попытался устроить военный переворот. По второму казнили предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева. Этот человек прославился многочисленными казнями и истязаниями, жестоким отношением к пленным. Пугачевцы безжалостно уничтожали всех, кто не был похож на крестьянина или казака.

Для борьбы с мятежниками была проведена настоящая войсковая операция. В преследовании Пугачева участвовал сам Александр Суворов. На время подавления восстания Екатерина II отменила мораторий на смертную казнь и разрешила создание военно-полевых судов. По их приговорам казнили всего 42 человека, что для огромного по численности мятежа (войско Пугачева насчитывало до 120 тысяч) совсем немного. Шестеро главарей, вместе с самим Пугачевым, захваченные в плен были привезены в Москву. Суд приговорил их к смерти. Императрица приказала не подвергать мучениям преступников, отрубив им голову, вместо четвертования. Подписав последний приговор, Екатерина II немедленно восстановила елизаветинский запрет на применение смертной казни.

Кстати, подобные мятежи в Европе вызывали совсем иные последствия. Так якобитское восстание в Англии 1745 года завершилось казнью 120 человек, множество подозреваемых в участии в мятеже было просто убито королевскими войсками. Французские революционеры во время Вандейского народного восстания в 1793-1795 годах, казнили более 100 тысяч человек, уничтожая целые селения. В некоторых городах практиковались массовые казни без проведения судебной процедуры. Даже совсем незначительный мятеж в Лондоне 1780 года, где в беспорядках участвовало несколько тысяч человек, закончился казнью 30 зачинщиков.

Фото: wikimedia Дэвид Морье, «Сражение при Каллодене», 1746 год

Смертная казнь в ХIX столетии

В XIX веке смертная казнь по-прежнему была редкостью в России. Павел I, имеющий незаслуженную репутацию тирана и самодура, не подписал ни одного смертного приговора. Напротив, он лично освободил из тюрьмы лидера польских повстанцев Тадеуша Костюшко. Ему дали уехать в США под честное слово не поднимать оружие против России. За 24 года правления императора Александра I к смерти приговорили всего всего 24 человека. Большая часть из них были казнены во время, и сразу после Отечественной войны 1812 года. Тогда выносились приговоры за военные преступления: мародерство, убийство, назначаемые военно-полевые судами, чтобы сохранить дисциплину в действующей армии.

Следующий император Николай I царствовал почти 30 лет и утвердил приговор только 40 преступникам. Самыми знаменитыми среди них были декабристы, пытавшиеся организовать военный мятеж гвардейцев в Санкт-Петербурге и в армейских частях, расквартированных в Киевской губернии. Проводя следствие по делу о заговоре, охватившем всю верхушку русской армии, Николай I приказал наказывать лишь явно виновных, а тех, кто искренне раскаялся — прощать. Суд приговорил к смерти 36 человек, 31 были помилованы императором, а пятеро зачинщиков повесили в кронверке Петропавловской крепости.

Когда начался военный мятеж 1830-1831 годов в Польше, по его итогам казнили 262 военных преступника. Но это были чрезвычайные меры, так как польские повстанческие отряды безжалостно уничтожали русских мирных жителей, а в Варшаве насмерть забили шестерых польских генералов, отказавшихся изменить присяге, данной русскому императору. В то же самое время во Франции ежегодно казнили в среднем около 70 преступников, то есть за время правления Николая I такое наказание получили более двух тысяч человек.

Даже когда в 1849 году к смертной казни были приговорены участники тайного общества «петрашевцев», которые изучали доктрину социализма, строили планы по пропаганде революционных идей в России и свержению существующей власти, Николай I отказался утверждать этот приговор и назначил государственным преступникам очень мягкие наказания. Оказавшийся осужденным по делу «петрашевцев» будущий писатель Достоевский после суда полностью разочаровался в революционных идеях, став одним из выдающихся русских консервативных мыслителей.

Значительные изменения в России настали в 1845 году, когда было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», заменившее нормы старинного «Соборного уложения», действовавшего с 1649 года. С этого момента только два вида преступлений могли привести к вынесению смертного приговора: государственные (измена, мятеж, заговор и т.д.) и карантинные (то есть совершенные во время эпидемий, что создавало риск распространения смертельно опасных заболеваний). Сравним с Великобританией, где после реформы 1841 года, считавшейся невообразимо гуманной, казнили за пять видов преступлений, а также за преступления, совершаемые в военное время. Не отставали от англичан и другие страны Европы.

Кроме итальянцев. В великом герцогстве Тосканском смертную казнь по примеру России отменили в 1769 году. Уже после объединения Италии, там в 1889 году отменили казнь в гражданском законодательстве, оставив ее лишь за военные преступления.

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От «охоты за императором», до революционного террора

Либеральные реформы Александра II привели к установлению в России правового государства. Русский суд присяжных славился своей объективностью, а русский адвокаты быстро воли в число самых профессиональных юристов мира. Одни из последствий судебных реформ стало рассмотрение большинства дел о смертной казни судом присяжных. Всего за период с 1866 по 1895 год по обвинениям, влекущим смертную казнь, суды рассматривали дела 1342 преступников. Из них высшая мера наказания была вынесена лишь 137 человекам, а приведение приговоров в исполнение состоялось только для 44 преступников. Остальным наказание было смягчено, в том числе по решению императора, который продолжал лично рассматривать все дела такого рода.

Исключения делалось лишь для террористов. Ведь с 1860-х годов во взбудораженной реформами стране ширилось революционное движение. Социалисты сначала призывали к революции, а затем стали пытаться приблизить ее с помощью террора. Главной целью стал сам реформатор Александр II. После целой серии неудачных покушений в 1881 году императора взорвали в карете во время следования по столичным улицам. Вместе с ним погиб казак-телохранитель и два случайных прохожих, в том числе мальчик 14 лет. Террористы считали такие жертвы оправданными. Пойманных заговорщиков судили особым трибуналом и приговорили к смертной казни.

Число казней значительно увеличилось в ходе революционных беспорядков 1905-1907 годов, когда революционеры убили около 10 тысяч представителей власти. В ответ был казнен 2981 человек. В сравнении с периодом от Елизаветы до Александра III эта цифра безусловно выглядела огромной, но стоит помнить, что эти казни происходили в ситуации, когда Россию сотрясали восстания и мятежи, а революционные партии вели на улицах городов настоящую войну.

После Октябрьского переворота 1917 года, большевики сначала отменили смертную казнь, но вскоре начали «Красный террор», число жертв которого превысило миллион человек. В 1947 году Иосиф Сталин, отменил смертную казнь, но в 1950-м она была снова восстановлена. Высшая мера наказания широко использовалась до самого конца существования СССР.

В современной России после 1999 года смертная казнь по решению Конституционного суда не применяется, хотя по-прежнему остается в законодательстве. Юристы полагают, что после столь длительного моратория, возврат к применению смертной казни уже невозможен.