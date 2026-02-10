Власти Украины сознательно прикрывают военные производства собственным населением, сказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, для этого заводы и прочие объекты, связанные с ВСУ, прячут среди жилой городской застройки.

Тактика отработана, и сейчас, скорее всего, существуют договоренности со средствами массовой информации — если наносится удар, обязательно покажут пораженные гражданские объекты, чтобы представить это как преступление российской армии. Это осознанная «подстава» Киевом своего собственного населения под удар, — сказал Липовой.

Он отметил, что такая преступная методика практикуется киевскими властями еще с 2014 года.

ВСУ обстреливали Донецк и Луганск, размещали артиллерию и РСЗО рядом со школами и другими гражданскими объектами. Это делалось сознательно — чтобы в случае ответного удара обвинить Новороссию в целенаправленных ударах по мирному населению, показать разрушения и гибель гражданских и затем растиражировать это через мировые СМИ, — пояснил Липовой.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что в Киев переместили военные производства, склады и координационные центры ВСУ. Он напомнил, что такие объекты являются законной целью для ударов российской армии.