Держат в подвале, почти не кормят: ждет ли президента Нигера смертная казнь Мятежники обвинили главу страны в госизмене и будут его судить

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Мохамед Базум

Глава путчистов из Нигера Абдурахман Тчиани согласился на переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). Однако позже он объявил о суде над свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом. Почему военные решились на преследование Базума по закону, что ему угрожает и в каких условиях сейчас содержится экс-глава Нигера вместе с семьей — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Базума

В заявлении путчистов, которое транслировалось по национальному телевидению, мятежники заявили, что подозревают Базума в контактах с иностранными политиками и международными организациями, которые подрывали безопасность страны.

«Мы собрали необходимые доказательства для судебного преследования свергнутого президента <...> за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера», — заявил представитель мятежников полковник Амаду Абдраман.

Новые власти Нигера пока не озвучили конкретные обвинения, по которым будут судить президента, и не сообщили, когда начнется судебное разбирательство.

Фото: DCNFY/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Амаду Абдраман

Что угрожает Базуму

Африканист и военный переводчик Андрей Есипов предположил в разговоре с NEWS.ru, что мятежники не могут выпустить президента на свободу или отправить его за границу, так как он станет «знаменем оппозиции» и будет стремиться вернуться к власти.

В соответствии с Уголовным кодексом Нигера, если вина президента будет доказана, его могут приговорить к смертной казни, но Есипов считает, что военные не станут убивать Базума и лишь изолируют его из политической жизни.

«Лучший способ избавиться от президента — это осудить его за какие-то преступления, а затем держать под контролем в тюрьме», — пояснил эксперт.

Будет ли ЭКОВАС спасать Базума

Политолог Есипов полагает, что суд над президентом Нигера не вынудит ЭКОВАС вводить войска в страну, так как организацию беспокоит не судьба Базума, а сохранение мира в регионе.

«Президент — это номинальная фигура. Если нужно будет ЭКОВАС, им пожертвуют. Как максимум попросят его не убивать», — пояснил африканист.

Сейчас ЭКОВАС ведет подготовку к силовому восстановлению легитимной власти в Нигере и мобилизует имеющиеся ресурсы. Однако руководство организации уверяет, что вторжение в страну будет крайней мерой, и настаивает на мирном урегулировании конфликта.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Встреча ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже на внеочередном саммите по Нигеру

Где и в каких условиях содержится Базум

После переворота, по данным СМИ, мятежники поместили Базума вместе с семьей в подвал президентской резиденции. Поначалу путчисты позволяли президенту поддерживать связь с внешним миром и даже пускали к нему личного повара. Но начиная с 7 августа условия содержания стали более тяжелыми.

Люди, близкие к президенту, и члены «Нигерской партии за демократию и социализм — Тарайа», которую он возглавлял, утверждают, что Базума и его семью лишили доступа к чистой воде и свежей пище, им не разрешают пользоваться электроприборами.

Дочь президента Зазия, которая отдыхала во Франции на момент переворота, рассказала британской газете The Guardian, что ее родственники вынуждены питаться одними макаронами и рисом. Девушка утверждает, что после того как представители ее семьи попали в плен к мятежникам, они уже похудели на 5–10 кг.

Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири утверждает, что мятежники специально плохо кормят президента, чтобы вынудить его подписать заявление об отставке. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, Базуму и его семье также отказывают в медицинской помощи. Сообщается, что есть угроза для жизни одного из сыновей президента, у которого проблемы с сердцем.

Африканский союз, ООН, ЕС, США и ОАЭ уже выразили обеспокоенность в связи с условиями, в которых содержится бывший глава Нигера.

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press Мохамед Базум

Что говорят мятежники о состоянии Базума

Организаторы мятежа утверждают, что информация о тяжелых условиях, в которых живет президентская семья, не соответствуют действительности. По их словам, задержанный глава государства и его семья получают все необходимое для жизни и регулярно проходят осмотр у врачей. Последний состоялся в субботу, 12 августа, и доктор не выявил у Базума и его семьи никаких отклонений.

Путчисты утверждают, что новости о страданиях президента — часть масштабной кампании по их дискредитации. Они также призывают обратить внимание на «незаконные, бесчеловечные и унизительные» санкции ЭКОВАС, которые лишают Нигер доступа к лекарствам, продовольствию и электроэнергии.

Кто такой Базум

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум родился в арабском племени в деревне Билабрин на юго-востоке страны в 1960 году. В 1984-м он получил степень магистра по философии и логике в сенегальском Университете Дакара.

После выпуска будущий президент преподавал философию в государственных школах и участвовал в деятельности профсоюзов учителей и рабочих.

В 1990 году он стал одним из основателей нигерийской Партии за демократию и социализм, а годом позже занял должность госсекретаря при министре иностранных дел и сотрудничества.

За свою политическую карьеру Базум четыре раза избирался депутатом парламента и занимал высокие посты в правительстве страны, например, возглавлял МИД и был министром внутренних дел и общественной безопасности.

В феврале 2021 года он победил во втором туре президентских выборов. Базум считался союзником Запада, в особенности Франции и США, которые по-прежнему владеют военными базами в Нигере. Противники задержанного главы государства считают, что он не смог улучшить ситуацию с безопасностью и противостоять террористическим формированиям в стране.

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