Американец стал адвокатом, отсидев в тюрьме по ложному обвинению

https://static.news.ru/photo/8a2aeafe-3562-11eb-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Чикаго Джарретт Адамс стал адвокатом после того, как провёл в тюрьме восемь лет за преступление которого не совершал.

В 1998 году Адамс и двое его друзей были обвинены в изнасиловании. Один из них нанял дорогого адвоката и тот добился отмены всех обвинений в адрес своего клиента.

Адамс и второй его приятель пользовались услугами государственного адвоката. Суд приговорил их к 20 годам лишения свободы каждого, а Адамсу, кроме того, увеличили срок наказания на девять лет за отказ извиниться перед потерпевшей. Он настаивал на том, что никакого преступления не было вовсе.

Через некоторое время после того, как он оказался за решёткой, Адамс начал задумываться о причинах провала его защиты. С помощью доступной литературы он выяснил, что адвокат допустил ошибку, не вызвав в суд одного из свидетелей. Адамс также сумел найти юриста, который занялся его случаем и спустя восемь лет добился снятия всех обвинений.

Выйдя на свободу, американец сначала поступить в юридический колледж, а затем продолжил образование в Чикагском университете Лойлы. В 2015 году он окончил вуз и начал работать в некоммерческой юридической организации The Innocence Project. К настоящему времени он уже помог выйти из тюрьмы нескольким невинно осуждённым, в том числе человеку, отсидевшему 30 лет за убийство, которого не совершал, сообщает издание Unilad.

Ранее NEWS.ru писал, что в США были оправданы двое мужчин, которые просидели в тюрьме более 40 лет. Их приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в 1976 году. Несмотря на то, что в совершении преступления сознался другой человек, который муре более 20 лет назад, суд поверил в их невиновность только теперь.