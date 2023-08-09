«Сон при свете и завязанные глаза»: что ждет Галявиева в «Черном дельфине»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, перемещен для отбывания пожизненного наказания в ИК-6 «Черный дельфин». Что известно об этом месте?

Что произошло 11 мая 2021 года в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим карабином, ворвался в здание учебного заведения, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Жертвами ЧП стали семь учеников и двое педагогов. 24 человека, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести.

В начале следствия экспертиза признала молодого человека невменяемым. Однако впоследствии специалисты пришли к выводу, что обвиняемый психически здоров. Следователи полагали, что он действовал под влиянием деструктивных субкультур, информацию о которых получил в Сети. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Потерпевшими по делу были признаны 667 человек, из которых 143 был причинен тяжкий вред здоровью.

Что известно об исправительной колонии «Черный дельфин»

«Черный дельфин» — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных, которая находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Известна тем, что там содержатся наиболее опасные преступники. Свое неофициальное название колония получила из-за фонтана с черным дельфином, который установили сами заключенные на входе.

В учреждении поддерживается строгая изоляция от контактов между сокамерниками, им нельзя разговаривать между собой. После подъема в 6 утра следующие 16 часов запрещено лежать или сидеть на койках. При выходе из камеры преступника сопровождает конвой из минимум трех человек и кинолога с собакой. При переходе в другой корпус ему надевают повязку на глаза — это делается для того, чтобы он не запомнил план тюрьмы. Заключенные спят при включенном свете и в каждой камере установлено видеонаблюдение.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя информацию о возможном введении смертной казни в России заявил, что многолетнее заключение в исправительных учреждениях намного хуже такого вида наказания.

«Любой человек, который знает систему исправления наказания, скажет, что продолжительное заключение намного тяжелее, чем смертная казнь. Многие, кто находится на пожизненном заключении в „Черном дельфине“ или „Белом лебеде“, просят, чтобы была проведена смертная казнь», — заявил член СПЧ.

Были ли побеги из «Черного дельфина»

25 октября 2016 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о первом побеге заключенного из исправительной колонии. Осужденный Александр Александров сбежал вечером 22 октября с места работы по производству шлакоблоков. 14 ноября того же года стало известно, что мужчину задержали в городе Бузулук Оренбургской области во время проверки документов. После этого его вернули обратно в исправительную колонию.

Позднее представители ФИСН пояснили, что участок колонии-поселения, с которого совершил побег осужденный, располагается рядом с ИК-6 «Черный дельфин» и никакого отношения к ней не имеет. Александров имел статус «расконвойного», то есть не охранялся.



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