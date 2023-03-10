В СПЧ выступили против введения смертной казни в России Член СПЧ Кабанов выступил против введения смертной казни в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против введения смертной казни в России. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что процент ошибок следствия достаточно высок и никто не вправе отбирать у человека жизнь. Кабанов отметил, что это также противоречит его убеждениям, как верующего человека.

Как человек верующий и человек, который знает, что есть большой процент ошибок следствия и ошибок судебных, я против смертной казни. Мы не вправе отбирать жизнь, — считает Кабанов.

Он отметил, что в СПЧ этот вопрос обсуждается регулярно и все участники придерживаются схожей позиции. Кабанов также пояснил, что продолжительное заключение в качестве наказания тяжелее, чем смертная казнь. Он добавил, что многие заключенные даже просят о том, чтобы им провели смертную казнь.

Любой человек, который знает систему исправления наказания, скажет, что продолжительное заключение намного тяжелее, чем смертная казнь. Многие, кто находится на пожизненном заключении в «Черном дельфине» или «Белом лебеде», просят, чтобы была проведена смертная казнь, — заключил член СПЧ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Теперь смертная казнь грозит чиновникам, совершившим государственную измену.