Бастрыкин предложил запретить публиковать данные нападавших на школы

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Ильназ Галявиев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» предложил запретить публиковать в СМИ данные нападавших на школы. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы уменьшить число подражателей. Среди основных причин противозаконного поведения несовершеннолетних Бастрыкин назвал социальную неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, а также низкий уровень нравственного сознания.

Анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели волновой характер и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ, — сказал глава СК.

10 апреля казанский стрелок Ильназ Галявиев пообещал выплатить компенсации потерпевшим. Он пояснил, что планирует написать книгу, чтобы не ограничиваться работой в колонии. Галявиев намерен направить деньги от реализации тиража на закрытие всех исков. Их общая сумма составила 48 млн рублей.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым. Сам он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших. Галявиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.