Стало известно, где будет отбывать наказание казанский стрелок Галявиев Устроившего стрельбу в школе Казани Галявиева этапируют в «Черный дельфин»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Пожизненно осужденный за стрельбу в гимназии № 175 города Казани Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в колонии «Черный дельфин», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.. Сейчас он находится в одном из СИЗО города и ожидает этапирования.

В «Черном дельфине» в Оренбургской области, — сказал собеседник агентства.

ИК-6, более известная как «Черный дельфин», расположена в Соль-Илецке. Колония является самым большим учреждением подобного типа в России и рассчитана на 1600 человек. Осужденные находятся под круглосуточным наблюдением, на прогулки каждого из них выводит отряд сотрудников ФСИН, на головы им надевают черные мешки. В ИК-6 отбывают наказание маньяки, каннибалы, террористы и создатели организованных преступных группировок, которых приговорили к пожизненному заключению или смертной казни, которую невозможно исполнить из-за моратория.