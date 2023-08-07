Суд отказался отменять пожизненное заключение казанскому стрелку Галявиеву

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Ильназ Галявиев

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения приговор Верховного суда Татарстана о пожизненном заключении для Ильназа Галявиева, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии. Таким образом, как сообщает ТАСС, апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения.

Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений, — огласил вердикт судья Николай Волков.

Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани весной 2021 года, убив семерых детей и двух учителей. Пострадавшими по этому делу признали более 600 человек.

Стрелок был признан вменяемым и в суде полностью признал вину. Позднее он был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 22 млн рублей, а также обязал Галявиева выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний школьник зарезал 17-летнюю подругу из ревности. Инцидент произошел, когда подростки находились в гостях у друзей. Следственный комитет случившееся пока не комментировал.