Адвокат назвал кастрацию педофилов шагом к возвращению смертной казни Адвокат Захидов: кастрация педофилов приведет к возвращению смертной казни

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Принятие законопроекта о химической кастрации педофилов станет первым шагом к возвращению смертной казни, считает адвокат Алишер Захидов. Комментируя ситуацию «Радио 1», он отметил, что первыми преступлениями, для которых вновь могут начать применять такую высшую меру наказания, станут особо жестокие случаи или преступления против детей.

Следующим шагом будет вопрос отмены смертной казни по выборочным составам. Начнут, скорее всего, по тяжким преступлениям, по детям, по особо жестоким преступлениям. Это одна из ступеней в восстановлении справедливости, потому что дети у нас являются незащищенной категорией, и такого рода преступлений совершается немало, — подчеркнул адвокат.

При этом многие эксперты отмечают, что химическая кастрация в других странах не доказала свою эффективность. Психологи поясняют, что педофилов не останавливает снижение либидо, так как их поведение основывается на нарушениях психических процессов.

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Первым, кто предложил ввести данное наказание в России, стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2011 году. На тот момент он занимал пост председателя правительства РФ. Проект был отклонен из-за высоких затрат на реализацию, но в 2012 году был подписан закон о добровольной химической кастрации с согласия осужденного. По данным из открытых источников, на процедуру никто не согласился.

В 2020 году вновь была поднята эта тема. Кастрировать педофилов с помощью таблеток предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Тогда проект был отправлен на доработку. В 2022 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изучить опыт зарубежных стран по данному вопросу.

ЛДПР в 2023 году подготовила законопроект о химической кастрации педофилов. Депутат Госдумы Борис Чернышов отметил, что в прошлом подобная инициатива не получила поддержки из-за высокой стоимости препаратов, однако растущее число преступлений против половой неприкосновенности детей говорит о несущественности такого аргумента.