Экс-полицейский получил пожизненное за изнасилование и убийство ребенка Экс-полицейский Бережной получил пожизненный срок за изнасилование и убийство восьмилетней девочки

Фото: Мосгорсуд

Виталий Бережной

Житель Тюмени Виталий Бережной признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки и приговорен Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы, сообщает РИА Новости. Наказание осужденный будет отбывать в колонии особого режима.

Бережному Виталию Александровичу назначить наказание по совокупности совершенных преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, — сказала судья.

Помимо изнасилования и убийства, мужчина был признан также виновным в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. Уточняет СКР. Все эти преступления были совершены им в июне 2021 года. Он заманил девочку в арендованную квартиру, где надругался над ней, а затем задушил. Несколько дней мужчина хранил тело ребенка в холодильнике, а затем оставил в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное.

Ранее в Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. Он попал в поле зрения полицейских после того, как показывал по видеосвязи свои гениталии восьмилетнему мальчику. Его задержали, а позже обнаружилось видео с маленькой девочкой.