Задержан стример, насиловавший пятилетнюю девочку в прямом эфире «112»: в Якутске задержали стримера, насиловавшего пятилетнюю девочку в прямом эфире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы, сообщает Telegram-канал «112». 42-летнего мужчину разыскивала не только полиция, но и добровольцы и частный детектив, указывает канал.

Как пишет канал, в Сеть утекли непристойные кадры с ним и внучкой женщины, с которой подозреваемый по статье о педофилии жил гражданским браком.

Подчеркивается, что двумя неделями ранее он попал в поле зрения полицейских, после того, как в ТЦ «Норд» в Якутске показывал по видеосвязи свои гениталии восьмилетнему мальчику. Задержание произошло после именно этого случая, позднее вскрылось видео с маленькой девочкой.

Ранее в Москве задержали педофила, который заманивал детей к себе домой, предлагая им поиграть в PlayStation, и показывал порно. По данным СМИ, школьников совращал одинокий 33-летний мужчина, работающий IT-специалист. Соседи часто замечали, как в гости к мужчине ходили дети, но никто ничего не подозревал, пока родители четырех школьниц не услышали от них, чем на самом деле они занимались в квартире у взрослого дяди.

До этого в Нижнем Новгороде приговорили к 13 годам колонии воспитателя детского сада, который домогался мальчиков во время тихого часа. Педофил проработал в дошкольном учреждении 11 лет.