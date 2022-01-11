Бабушка выкинула из окна пятого этажа двухлетнего внука

В Нижегородской области пьяная 63-летня бабушка выкинула с пятого этажа двухлетнего внука, он погиб от переохлаждения. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, возбуждено дело об убийстве малолетнего, решается вопрос об аресте подозреваемой.

По версии следствия, 8 января 2022 года в вечернее время нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, расположенной на 5 этаже доме по ул. Центральный микрорайон г. Выкса, выбросила на улицу через окно своего 2-летнего внука. Мальчик упал в сугроб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть ребёнка наступила от переохлаждения. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой.

В СК добавили, что родители мальчика и подозреваемая не состояли на профилактическом учёте.

Ранее двое детей пяти и восьми лет были найдены в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице. Как сообщили местные власти, дети находились на морозе без верхней одежды.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.