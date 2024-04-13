Чебоксарку заподозрили в убийстве девятилетнего внука СК РФ: в Чебоксарах задержали бабушку по подозрению в убийстве внука

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах 61-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве девятилетнего внука, сообщили в следственном управлении СК России по Чувашской Республике. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. По данным ведомства, бабушка убитого мальчика скрылась с места преступления, однако ее нашли по горячим следам.

По подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у себя на даче, — заявили в СК РФ.

Предполагается, что женщина могла задушить ребенка днем 12 апреля, когда находилась вместе с ним в квартире. Следствие попросило суд заключить женщину под стражу. В настоящее время выясняются мотивы чебоксарки.

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