Знакомый рассказал про женщину, задушившую внука из-за плохого поведения Подозреваемая в убийстве внука учительница из Чебоксар избивала своих учеников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убившая своего внука жительница Чувашии жестоко обращалась и с другими детьми, рассказал NEWS.ru ее знакомый. По его словам женщина, работавшая педагогом, била учеников и повышала на них голос, из-за чего ее неоднократно увольняли.

Она очень жестокий человек. Работала в школе учителем, регулярно повышала голос на детей и била их, за что несколько раз была уволена, но по каким - то причинам эту женщину всегда принимали назад на работу, и все спускали с рук. Могу предположить, что она была психически нездорова. Родители всегда переживали, что их ребенок попадет в класс к ней, — рассказал знакомый.

О том, что 61-летняя женщина убила своего девятилетнего внука СМИ сообщили 13 апреля. Женщина скрылась с места преступления, однако ее нашли по горячим следам. Предполагается, что подозреваемая могла задушить ребенка днем 12 апреля, когда находилась вместе с ним в квартире. Следствие попросило суд заключить женщину под стражу.

В сентябре суд в Пензе приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на жизнь 10-месячного внука, который раздражал ее плачем. 25 марта 2023 года женщина лежала на диване вместе с ним и в какой-то момент зажала шею плачущего ребенка ногами. Она планировала после убийства сообщить всем, что тот задохнулся во сне.