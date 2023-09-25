Жительница Пензы получила 10 лет колонии за попытку убить внука из-за плача

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Суд в Пензе приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на жизнь 10-месячного внука, который раздражал ее плачем, сообщает СУ СКР по региону. Как удалось выяснить следствию, 25 марта 2023 года женщина лежала на диване вместе с ним и в какой-то момент зажала шею плачущего ребенка ногами.

Она планировала после убийства сообщить всем, что тот задохнулся во сне. Спасти малыша удалось матери, которая вовремя забежала в комнату.

Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении СК.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и мошенничество в сфере кредитования. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ранее жительница Барнаула убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей, после чего покончила с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статье 105 УК России «Убийство».

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