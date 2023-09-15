Пьяный красноярец на глазах у соседки убил топором ее дочь-«инопланетянку»

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В Красноярском крае в деревне Тагара мужчина на глазах у соседки забил до смерти ее шестилетнюю дочь со словами, что «она инопланетянин и ее нужно убить», сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры. Мать девочки рассказала, что 14 сентября они с дочкой пришли в гости к соседу, который начал высказывать претензии по поводу ребенка, заявляя, что он мешает.

Хозяин жилья взял на веранде топор, а затем беспричинно нанес его обухом удары девочке по голове. Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть ребенка, но тоже пострадала. Нападавший сам прекратил свои действия, вышел на улицу и был задержан правоохранительными органами, — сообщили в краевой прокуратуре.

Девочка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу, не приходя в сознание. По данным прокуратуры, семья не состоит на учете, характеризуется положительно, при этом отец проживал отдельно.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее жительница Москва с манией преследования чуть не утопила в ванне свою семилетнюю дочь, к чему ее подталкивали голоса в голове. Женщина пришла в себя и вовремя остановилась, вызвала полицию и написала заявление на саму себя. Матери предстоит беседа с психиатрами, с ее дочерью-первоклассницей все в порядке. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.