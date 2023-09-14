Москвичка пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове

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Жительница Москвы пыталась утопить дочь в ванне, следуя приказам голосов в голове, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщине удалось вовремя остановиться, после чего она вызвала полицию, написав заявление на саму себя.

По информации канала, женщина боролась с психическим заболеванием несколько дней. Москвичке казалось, что ее и дочь-первоклассницу преследуют люди, которые хотят их убить. Не справившись с тревожными мыслями, она попыталась лишить ребенка жизни самостоятельно. Набрав полную ванну, она окунула девочку головой в воду. Придя в себя, женщина остановилась, достала ребенка и вызывала полицию.

Следствие начало проверку по факту произошедшего. Москвичке предстоит разговор с психиатрами. По данным канала, ее дочь в полном порядке.

В Каменске-Уральском тем временем двое мужчин попытались утопить в фонтане 18-летнюю девушку из-за голубых волос и внешности с чертами еврейской национальности. Мать пострадавшей заявила, что, совершая противоправные действия, мужчины кричали, что «приехали с СВО».

Пострадавшей удалось спастись, после чего она обратилась в полицию. Там у девушки зафиксировали побои. По факту произошедшего проводится расследование.