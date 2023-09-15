Жительница Барнаула убила сыновей и покончила с собой

Фото: altai-krai.sledcom

Жительница Барнаула убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей, после чего покончила с собой, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. По словам представителей ведомства, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статье 105 УК России «Убийство». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествие произошло в доме, расположенном в Индустриальном районе Барнаула. В квартире были найдены тела детей с признаками насильственной смерти. Позднее сотрудниками правоохранительных органов в соседнем доме было обнаружено тело их матери. Причины произошедшего остаются неизвестными, ведется следствие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае мужчина на глазах у соседки забил до смерти ее шестилетнюю дочь, заявив, что она «инопланетянин». Нападавшего задержали сотрудники полиции. По данным прокуратуры, семья погибшей девочки оценивается положительно, однако ее отец проживал отдельно от семьи.