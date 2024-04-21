Юрист допустил смягчение приговора тверскому активисту за убийство жены Юрист Русяев: признание Никольского в убийстве жены может смягчить приговор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Признание общественного деятеля и бывшего кандидата в депутаты гордумы Твери Евгения Никольского в убийстве жены может смягчить ему приговор, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом он подчеркнул, что подобное преступление, совершенное в отношении близкого человека и матери малолетнего ребенка, вызывает шок и негодование у любого здравомыслящего члена общества.

Публичное признание в совершении преступления через социальные сети может быть рассмотрено судом как смягчающее обстоятельство. Чистосердечное раскаяние традиционно учитывается российскими судами при назначении наказания согласно статье 61 Уголовного кодекса РФ, — подчеркнул он.

Юрист также пояснил, что наличие малолетних детей на иждивении само по себе не является основанием для о освобождения от уголовной ответственности. Однако суд обязан учесть данный фактор как смягчающее обстоятельство на основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ. Это может повлиять на вид и размер назначаемого наказания, добавил Русяев.

Окончательное решение будет приниматься судом с учетом всей совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств после тщательного изучения материалов дела. Принципы законности, справедливости и индивидуализации наказания будут соблюдены, — заключил он.

Никольский ударил супругу ножом в шею в ходе ссоры утром 20 апреля. Вскоре после случившегося он оставил на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором признался в убийстве женщины. Судя по тексту послания, который размещен в его аккаунте, мотивом стала ревность. У пары осталась 10-месячная дочь.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что Никольский был госпитализирован с травмами. По данным канала, его избил домкратом брат убитой женщины. Ее тело обнаружили у школы в селе Емельяново. В этот момент рядом находился брат погибшей, он пытался оказать помощь сестре. Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.