Cатанист-расчленитель из Ярославля вышел на свободу благодаря участию в СВО «76»: член ярославской банды сатанистов был помилован после участия в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков, вышел на свободу благодаря участию в спецоперации, сообщило издание 76.RU со ссылкой на отца осужденного Николая Оголобяка. По словам мужчины, его сын отправился на СВО, где получил ранение. В боевых действиях он участвовал около шести месяцев, после чего его помиловали. Сейчас он находится в Ярославле.

Это правда. Он служил там полгода в «Шторм Z» <...>. Он после ранения — инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут, — рассказал его отец.

Банда сатанистов орудовала в Ярославле в 2006 году. Сначала подростки, среди которых был Оголобяк, убивали животных, а потом перешли на людей. Своих жертв они расчленяли и закапывали в ямах недалеко от места проведения своих ритуалов.

Ранее в Госдуме предложили ввести меры по контролю за осужденными, помилованными благодаря участию в спецоперации. Депутат Нина Останина также подчеркнула, что благодаря предоставленной возможности искупить свою вину с оружием в руках эти люди получают от государства шанс на социализацию и возвращение к нормальной жизни.