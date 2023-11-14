В Госдуме предложили меры контроля за осужденными, участвующими в СВО Депутат Останина: участие осужденных в СВО лишь сокращает их тюремный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходим контроль за осужденными, помилованными из-за участия в СВО на Украине, после их возращения домой, заявила в беседе с Lenta.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она подчеркнула, что участие заключенных в спецоперации лишь сокращает время их пребывания в исправительном учреждении.

Мы уже согласились с тем, чтобы эти ребята вместо того, чтобы бить баклуши и жить на налоги наших граждан, на которые содержатся исправительные организации, исполняли свой воинский долг. Но контроль со стороны общества и государства за этими гражданами никто не отменял, — отметила парламентарий.

По ее словам, благодаря предоставленной возможности искупить свою вину с оружием в руках, эти люди получают от государства шанс на социализацию и возвращение к нормальной жизни. При этом, как считает законодатель, необходимо продумать меры контроля за помилованными после их возвращения домой.

Останина подчеркнула, что обычные осужденные, вышедшие из мест лишения свободы по условно-=досрочному освобождению, находятся на контроле у правоохранительных органов, и эту норму можно распространить также на помилованных участников СВО. Останина считает, что контроль за ними должен осуществляться до тех пор, пока безопасность человека для общества не станет очевидной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские заключенные вправе рассчитывать на помилование при условии их добровольного участия в СВО. Так представитель Кремля ответил на вопрос о помиловании россиянина Владислава Канюса, который в 2022 году был осужден за убийство с особой жестокостью.